Eén week na drama in refter mag Lander (3) naar huis: “Zelfs dokters zeggen dat hij sterk ventje is” Mathias Mariën

15 februari 2019

13u27 0 Blankenberge Eén week nadat drie kleuters zwaar verbrand raakten in een kleuterschool in Blankenberge, mag ook een tweede kindje het ziekenhuis verlaten. De ouders van Lander (3) kregen woensdagochtend het goede nieuws. “Zelfs de dokters zeggen dat Lander een sterk ventje is", vertelt papa Gunther Schouppe.

De kleuter lag sinds vorige week vrijdag in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Tijdens de middagpauze in d’ Oefenschool in Blankenberge had hij samen met twee vriendjes een pot heet water en warme appelmoes over zich heen gekregen. De gevolgen waren zwaar: twee 3-jarige kleuters liepen zeer zware brandwonden op en zijn nog steeds helemaal ingepakt met windels. De derde kleuter had meer geluk en mocht vorige vrijdag al naar huis. Vandaag, één week later, kregen ook de ouders van Lander goed nieuws te horen. Het jongetje mag het ziekenhuis verlaten en thuis verder revalideren. Er wacht hem wel nog een lang herstel.

Sterk ventje

Papa Gunther Schouppe is opgelucht dat het de goede kant opgaat met zijn zoontje. Enkele dagen geleden al beslisten de dokters om niet tot een operatie over te gaan. De brandwonden zullen op termijn op natuurlijke wijze genezen. “Ondertussen mocht Lander al een paar keer buiten. De buitenlucht is ook goed voor zijn genezing. Zelfs de dokters zeggen dat hij een heel sterk ventje is”, aldus Gunther. De komende tijd moet de 3-jarige kleuter wel nog regelmatig naar het ziekenhuis van Gent voor controle en speciale verzorging. De ouders van de derde kleuter, die eveneens zware verwondingen opliep en nog in Neder-Over-Heembeek ligt, lieten eerder verstaan zich op het herstel van Diego te focussen en willen liever nog niet reageren.

We moeten nog bekijken of Lander opnieuw naar dezelfde school zal gaan Mama Bianca

Voorlopig niet naar school

De komende tijd moet het jongetje zich wel nog rustig houden. “Naar school gaan zit er voorlopig nog niet in. Het gaat steeds beter met hem, dat wel. Lander is ondertussen ook weer veel actiever en begint meer en meer te spelen. Dat is fantastisch om te zien”, zegt mama Bianca. Of de kleuter binnenkort weer naar d’Oefenschool gaat, staat nog niet vast. De ouders zullen dat onderling bespreken. “Persoonlijk zou ik liever hebben van niet, maar dat moet in samenspraak met de papa gebeuren. Het belangrijkste is dat Lander aan de beterhand is en hij er in principe niks aan zal overhouden. Momenteel zijn het enkel nog zijn buik en hoofd die is ingepakt. De wonden op de rest van z'n lichaam zijn al grotendeels genezen”, aldus Bianca. Komende zondag moet de kleuter opnieuw naar Neder-Over-Heembeek voor een nieuwe controle.