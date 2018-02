Een frisse duik tegen carnavalskater 19 februari 2018

Ter hoogte van de Pier in Blankenberge zijn zaterdag tientallen moedige carnavalsvierders de koude Noordzee in gedoken. Met een watertemperatuur van 5,8 graden werd het serieus bibberen voor de vele verklede zwemmers, al deed de winterzon bij zo'n 8 graden wel deugd op de ijskoude lijven. De deelnemers waren verkleed als nonnetjes, gevangenen, baby's of clowns.





De carnavalsduik in Blankenberge is al een paar jaar de ideale afsluiter van de feestweek in de badstad. Alle deelnemers werden na hun duik getrakteerd op een warme chocomelk of een straffe jenever. Wie verkleumd van de kou toch nog wilde opwarmen, kon gratis naar het Noordzeebad om er nog een uurtje of drie gratis te gaan zwemmen. De prinsenverbranding op het strand, gevolgd door een vuurwerk vormde de apotheose. (BHT)