Eén extra zomerbar in 2019 27 november 2018

Er zijn in 2019 14 zomerbars op het strand van Blankenberge. Dat is er één meer dan dit jaar. De stijging heeft te maken met de opsplitsing van een quatrolot (vier strandloten in één) in twee duoloten. Het lot van Salito Beach wordt opgesplitst, nadat de twee zakenpartners besloten om elk hun eigen weg te gaan.





Tijdens een geanimeerde badkarloting kregen de baigneurs al hun plaats voor volgend zomerseizoen toegewezen. Jonathan Polen en Salito Beach krijgt een plek nabij de Weststraattrap, terwijl Blue Beach naar de oostkant van de Zeedijk verhuist. De derde grootste zomerbar is Sun Beach. Die blijft op zijn plaats. (BHT)