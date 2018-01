Dubbele moordenaar wordt (wellicht) doorverwezen naar assisen 02u38 0

Het onderzoek naar de dubbele moord in Blankenberge en Zeebrugge van 10 maanden geleden is afgerond. Verdachte Oliver Bolte (42) zal binnenkort zo goed als zeker doorverwezen worden naar het hof van assisen. Op 7 maart troffen mountainbikers langs een jaagpad in Zeebrugge het levenloze lichaam aan van Norbert Bocher (49). De man werd met twee kogels om het leven gebracht door z'n vriend Bolte. Korte tijd na de ontdekking werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een appartement langs de Koninginlaan in Blankenberge. Binnen werd het verkoolde lichaam van de bewoonster Renate Bolte (71) aangetroffen. Haar zoon beweerde dat hij haar op eigen vraag om het leven wilde brengen met pillen. Dat mislukte evenwel, waarop hij z'n goede vriend én leverancier van de pillen, Norbert, naar Zeebrugge lokte. Bolte beweerde dat hij z'n moeder uiteindelijk met verschillende messteken om het leven bracht en zij al overleden was op het moment dat hij haar flat in brand stak. In haar longen werden echter roetdeeltjes aangetroffen, wat er op wijst dat ze nog leefde. Het onderzoek verliep niet steeds van een leien dakje. In juli werd Bolte te laat opgeroepen voor de raadkamer, waardoor hij moest vrijgelaten worden voor de dubbele moord. Meteen werd hij echter opnieuw aangehouden voor verboden wapendracht. De raadkamer verlengde zijn aanhouding gisterenmorgen met 2 maanden in afwachting van de doorverwijzing.





(SDVO)