Dubbele moordenaar moet voor hof van assisen verschijnen 26 april 2018

02u28 2 Blankenberge Blankenbergenaar Oliver Bolte (43) moet zich voor het hof van assisen verantwoorden voor moord en oudermoord. Dat heeft de KI in Gent beslist. Bolte bracht een jaar geleden zijn moeder Renate (71) om het leven en schoot z'n goede vriend Norbert Bocher (49) dood.

Op 7 maart vorig jaar troffen mountainbikers langs een jaagpad in Zeebrugge het levenloze lichaam aan van Norbert Bocher (49).





De man werd met twee kogels om het leven gebracht door z'n vriend Bolte. Korte tijd na de ontdekking werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een appartement langs de Koninginlaan in Blankenberge. Binnen werd het verkoolde lichaam van de bewoonster Renate Bolte (71) aangetroffen. Haar zoon verklaarde dat hij haar op eigen vraag om het leven wilde brengen met pillen. Dat mislukte, waarop hij z'n goede vriend én leverancier van de pillen, Norbert, naar Zeebrugge lokte.





Messteken

Bolte beweerde dat hij z'n moeder uiteindelijk met verschillende messteken om het leven bracht en dat zij al overleden was op het moment dat hij haar flat in brand stak. In haar longen werden echter roetdeeltjes aangetroffen, wat er op wijst dat ze nog leefde. Het onderzoek verliep niet steeds van een leien dakje. In juli werd Bolte te laat opgeroepen voor de raadkamer, waardoor hij moest vrijgelaten worden voor de dubbele moord. Meteen werd hij echter opnieuw aangehouden voor verboden wapendracht.





Volgend jaar

De KI in Gent verwijst de Blankenbergenaar nu door naar het hof van assisen. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof stond het al vast dat Bolte zich niet voor de correctionele rechtbank zou moeten verantwoorden. Het eigenlijke proces vindt wellicht pas volgend jaar plaats. (SDVO)