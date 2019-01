Drugsverdachte en vriendin veroordeeld omdat ze logen over hun adres: koppel stak onterecht meer dan 20.000 euro aan uitkeringen op zak Siebe De Voogt

13u20 0 Blankenberge Een man en vrouw uit Blankenberge moeten elk 4.800 euro boete betalen omdat ze logen over hun adres en zo te hoge uitkeringen uitbetaald kregen. A.D. (43) en A.D. (53) moeten iets meer dan 20.000 euro terugbetalen.

Blankenbergenaar A.D. (43) werd op 6 februari 2017 aangehouden in een lopend drugsonderzoek. Op 19 april werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. Kort voordien had de man zich ingeschreven bij z’n vriendin A.D. (53). Bij z’n vrijlating verplichtte het gerecht hem opnieuw op z’n oud adres te gaan wonen. D. deed een aanvraag tot adreswijziging, maar onderzoek wees uit dat hij nog steeds bij z’n vriendin woonde. Bij een huiszoeking in haar woning, probeerde D. zich nog tevergeefs te verstoppen. Zijn kleren had hij in een boodschappenzak verstopt op het plat dak. De man kreeg een werkloosheidsuitkering als alleenstaande, terwijl hij in werkelijkheid samenwoonde met z’n vriendin. De vrouw inde op dezelfde manier een gezinsbijslag. De rechtbank verplichtte hen woensdagmorgen om de iets meer dan 20.000 euro aan uitkeringen terug te betalen aan de RVA en Famifed.