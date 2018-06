Drugsnetwerk opgerold 09 juni 2018

De politie van Blankenberge heeft een netwerk van drugsdealers opgerold, dat vermoedelijk al twee jaar actief was in de badstad. Na maandenlang onderzoek kon de politie deze week drie dealers klissen. De onderzoeksrechter in Brugge besloot om de drie mannen aan te houden. Ondertussen wordt duidelijk hoe ze te werk gingen. Hun netwerk bestond onder andere uit het dealen aan minderjarigen. Bij huiszoekingen in Blankenberge trof de politie 500 gram cannabis, een som geld en een kleine cannabisplantage aan. "We zijn overtuigd dat we een belangrijk netwerk in Blankenberge hebben platgelegd", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. "Uiteraard stopt het hier niet. Het bestrijden van drugsdealers in onze badstad blijft een absolute prioriteit." (MMB)