Douane int 2.700 euro boetes 05 februari 2018

De politie Blankenberge/Zuienkerke heeft vrijdag verkeerscontroles uitgevoerd in samenwerking met de douane. In totaal werden daarbij 96 bestuurders gecontroleerd. De douane inde bijna 2.700 euro aan openstaande boetes. Eén bestuurder legde bovendien ook een positieve speekseltest af en moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Verder werd er een proces-verbaal opgesteld voor een niet-verzekerde auto. De wagen werd getakeld en de eigenaar kreeg dertig dagen de tijd om zijn verzekering in orde te stellen. (SDVO)