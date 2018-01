Dode honden in woning gevonden 02u54 0

De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart nadat gisterenmiddag in een huis in de Pieter Gielisstraat twee kadavers van honden werden gevonden. De buren roken - waarschijnlijk letterlijk - onraad en alarmeerden de hulpdiensten. "Eenmaal binnen troffen we twee dode honden aan", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Opvallend: van de eigenaars was geen spoor. De politie onderzoekt nu wie het huis bezit en zal die mensen opzoeken. Het is niet duidelijk hoelang de kadavers van de chihuahua en de yorkshire al in het huis lagen. Al lijkt het erop dat de honden al langere tijd dood zijn. Mogelijk is er dus sprake van verregaande dierenverwaarlozing. "Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is. Het is te vroeg om daar al uitsluitsel over te geven", besluit Denoyette. (MMB)