Dit is het nieuwe logo van Blankenberge

Het doet een beetje denken aan het logo van sportmerk Adidas, maar het zwart-wit hartje is wel degelijk het nieuwe symbool van Blankenberge. Het logo is al te bewonderen in het jaarlijkse carnavalsboekje van de Confrérie van de Leute, hoewel het officieel pas komende dinsdag wordt voorgesteld. In 2016 werd een dossier goedgekeurd waarin ongeveer 54.000 euro voorzien werd voor de nieuwe huisstijl. De investering moet, naast de vele inspanningen in de binnenstad die al geleverd werden, de frisse wind in Blankenberge benadrukken. Het nieuwe logo is even simpel als duidelijk: een hart met daaronder de naam Blankenberge. De kleuren verwijzen onrechtstreeks ook naar de badkarren. In het stadhuis zitten ze wat verveeld met het lek.





"Onze presentatie van dinsdag gaat veel verder dan alleen het uiterlijke", zegt schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld). "Het gaat om een allesomvattend verhaal. We willen Blankenberge opnieuw in de markt zetten." De nieuwe huisstijl moet zeker vijf jaar meegaan (BHT)