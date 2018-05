Dieven breken deur open voor ... 35 euro 31 mei 2018

02u29 1 Blankenberge Dieven zijn er dinsdagnacht vandoor gegaan met de kassa van kapper Gilbert Vandenberghe in Blankenberge. Ook een frituur even verderop kreeg inbrekers over de vloer.

Bij beide inbraken forceerden de inbrekers het slot van de voordeur om binnen te geraken. De kans is reëel dat het om dezelfde daders gaat. Bij kapper Gilbert Vandenberghe in de Generaal Lemanstraat gingen ze aan de haal met amper 35 euro. Bij een frituur op de Grote Markt lag de buit iets hoger. Daar zou het gaan om enkele honderden euro. Vandenberghe kan de diefstal relativeren. "Ik bewaar nooit veel geld in de zaak", aldus Gilbert, die het betreurt dat zijn onbetaalde facturen wél achterbleven. "Een mens mag altijd hopen natuurlijk", knipoogt hij. De kapper liet gisterochtend al meteen een nieuw slot steken. De frituur en kapperszaak konden wel gewoon de deuren openen.





Net gisteren maakte de politie van Blankenberge het jaarverslag van 2017 openbaar. Daaruit blijkt dat het aantal inbraken in handelszaken effectief stijgen. Vorig jaar waren er dat 53, mislukte pogingen inbegrepen. In 2016 waren er dat nog 18. "In een aanzienlijk aantal dossiers zijn de daders bekend en gevat", besluit de politie met een positieve noot. (MMB)