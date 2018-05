Dieven blijven met peperdure boot steken in zand 03 mei 2018

De eigenaar van een boot ter waarde van 140.000 euro mag opgelucht ademhalen: de politie heeft het speciaal gemaakte exemplaar zondag teruggevonden nadat het een dag eerder was gestolen van een bedrijventerrein in Blankenberge.





Het gaat om een verstevigde rib van elf meter lang met plaats voor twintig personen. Opmerkelijk genoeg was het een wandelaar die de boot terugvond op het strand van Vosseslag in De Haan.





Mensensmokkelaars

De dieven wilden de trailer met de boot op het water laten, maar dat mislukte. Het gevaarte van 5 ton bleef steken in het strand, waarna de daders op de vlucht gingen. Een van de pistes is dat de boot zou gebruikt worden door mensensmokkelaars. Het is namelijk een van de weinige boten in Europa met zoveel brandstof aan boord én waar plaats is voor twintig personen.





Het onderzoek rond de diefstal is nog volop lopende. De eigenaar uit Blankenberge kreeg ondertussen wel al zijn eigendom terug en zal de boot beter beveiligen tegen diefstal.