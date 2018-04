Deze drone speurt naar meeuwen EERSTE INSPECTIES OP DAKEN EN MOGELIJK NOG DIT JAAR ANTICONCEPTIVA BART HUYSENTRUYT

18 april 2018

02u44 1 Blankenberge Een drone heeft gisteren voor het eerst in Blankenberge gespeurd naar meeuwennesten, in de buurt van het stadhuis en op het Manitobaplein. "En hopelijk kunnen we dit jaar ook nog experimenteren met anticonceptiva", zegt burgemeester Ivan De Clerck.

Gauthier Bouche van Eagle Eye Inspects kreeg de opdracht van de stad Blankenberge om tweewekelijks met een drone de daken in de binnenstad te bekijken. Op nogal wat plaatsen zijn er meeuwennesten en die wil de badstad graag in kaart brengen. "Tot nu toe deden we dat alleen op vraag van Blankenbergenaars die melding hadden gemaakt van nesten op hun dak of daken van hun buren. Zo weten we ongeveer welke plaatsen er in trek zijn bij meeuwen. Ongetwijfeld hebben we er de jongste jaren een paar over het hoofd gezien. Die willen we met behulp van een drone nu ook aanpakken", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld).





500 nepeieren

Blankenberge volgt daarmee het voorbeeld van Oostende, waar ze nu ook een drone inzetten om daken te inspecteren. De badstad nam eerder al maatregelen tegen de overlast van de vogels: zo is er nachtophaling van vuilnis en worden er boetes uitgedeeld voor wie nog meeuwen voedert. "Aan de drone, die zo'n tien kilogram weegt, hangen twee camera's", zegt Gauthier Bouche. "Met die camera's heb ik een goed zicht op de daken en kunnen we nesten snel opsporen. Ik heb zo'n taak nooit eerder gehad. Voordien werkte ik vooral voor commerciële projecten. Dit is evenwel een uitdaging." Gisteren werd het al snel duidelijk hoe je zo'n nabijheid van een nest kan ontdekken: de meeuwen cirkelen immers in de buurt van de drone als die in de buurt van zo'n nest komt. Ze maken ook een hels kabaal. "De plaatsen die ik zorgvuldig noteer, geef ik door aan de milieudienst. Die neemt dan contact op met de brandweer. Om de nesten te bestrijden, gaat de brandweer ter plaatse, doorprikt de eieren en legt nepeiren in de plaats. Blankenberge heeft daarvoor zo'n 500 nepeieren ter beschikking gekregen." Tegelijk wil de stad ook doorgaan met het plan om anticonceptiva te geven aan meeuwen. Zoals bekend zijn dieren- en vogelorganisaties daar nochtans geen voorstanders van.





Venetië

"Maar we gaan die organisaties nauwer betrekken bij onze plannen", belooft De Clerck. Hij schakelt ook dierenarts Pieter Colla in. Die rolde een gelijkaardig project uit voor de bestrijding van duiven in Venetië en Barcelona. "Hier zouden we de anticonceptiva kunnen mengen in maïs of worst. Ik hoop zo'n proefproject zeker nog dit jaar in Blankenberge te kunnen starten."