Dennis Monte in de bres voor ‘Kom op tegen Kanker’: tientallen rospotten verspreid in Blankenberge Mathias Mariën

18 februari 2019

23u18 0 Blankenberge Voor het tweede jaar op rij organiseert Dennis Monte een grote inzamelactie voor ‘Kom op tegen Kanker’. In Blankenberge probeert hij duizenden euro’s in … roste centjes bij elkaar te sprokkelen. Sinds deze week worden zijn rospotten verspreid over de badstad. “De vele positieve reacties zijn een drijfveer om dit jaar nog een tandje bij te steken”, zegt Dennis.

Wie vertrouwt is met Blankenberge herinnert zich ongetwijfeld nog de fietstocht van Dennis Monte vorig jaar. In mei trok hij er met een bakfiets op uit om alle winkels in Blankenberge af te schuimen. Het opzet: 108 rospotten persoonlijk ophalen bij de winkeliers en hen op die manier zijn dankbaarheid tonen. Op enkele weken tijd verzamelde Dennis het indrukwekkende bedrag van 2.244 euro in roste (!) centjes. Het bedrag ging integraal naar ‘Kom op tegen Kanker’. Dat de actie leefde onder de inwoners, was merkbaar aan de verontwaardigde reacties toen in de proxy Delhaize een rospot werd gestolen.

Motivatie

Het succes van vorig jaar zette Dennis er toe aan om zijn huzarenstukje te herhalen. “De mensen bleven me er over aanspraken”, zegt Monte. “De beslissing om me opnieuw in te zetten voor het goede doel was dus snel gemaakt.” De Blankenbergenaar heeft bovendien een persoonlijke reden om zich in te zetten voor de vzw. Zijn familie werd al zwaar getroffen door de ziekte. De voorbije jaren verloor de man twee nonkels en zijn grootmoeder aan kanker. Zijn schoonmoeder overwon dan weer de strijd. “Bovendien zijn de vele positieve reacties een extra drijfveer om dit jaar nog een tandje bij te steken”, gaat Dennis verder. “Wat ik hoop te bereiken aan het einde van de rit? Laat ons zeggen dat ik minstens hetzelfde bedrag als vorig jaar bij elkaar wil sparen.” Een ambitieuze doelstelling die meteen kracht werd bijgezet door de handelaars van Blankenberge. Die zetten zich massaal in voor het goede doel. Op tientallen plaatsen staat nu al een rospot en de kans is groot dat daar de komende dagen nog tal van zaken bijkomen. Het ongelofelijke aantal van 108 rospotten vorig jaar zal dus wellicht verpulverd worden.

Laatste jaar?

Als het van Dennis zou afhangen, maakt hij van de ‘rospot tegen kanker’ een jaarlijkse gewoonte in de badstad. Alleen: de kans is groot dat de actie in 2020 niet meer zal kunnen doorgaan door het gebrek aan roste eurocentjes en de beslissing om die uit de handel te halen. “Wat ik volgend jaar zal doen, is momenteel nog een vraagteken. Ik focus me eerst op deze inzamelactie. Het feit dat het de laatste keer is met roste centjes, maakt het extra de moeite om er nog eens vol voor te gaan”, besluit Dennis. De rospotten staan nog tot eind maart in zowat elke handelszaak in Blankenberge. Meer info en deelnemende handelaars zijn terug te vinden op de Facebookpagine Rospot tegen kanker Blankenberge.