Defibrillator aan gevel immokantoor 12 mei 2018

02u44 0

Immokantoor Henri Homes heeft aan zijn gevel in de Franchommelaan in Blankenberge een defibrillator gehangen. Volgens verantwoordelijke Bart Vandemoortele is het de eerste defibrillator in de buurt van de Zeedijk die voor iedereen toegankelijk is. "Waarom we dit doen? Simpel, omdat bij een plotse hartstilstand de overlevingskansen bij onmiddellijke defibrillatie verdubbelen tot zelfs verdrievoudigen", zegt Vandemoortele. "Daarnaast is een van de waarden van Henri Homes om dagelijks het verschil te maken. En wat is er nu essentiëler dan te proberen een verschil te maken in die luttele minuten tussen leven en dood?" Het AED-toestel is officeel ingehuldigd door burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). (MMB)