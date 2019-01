Defecte boiler zorgt even voor paniek op Zeedijk Mathias Mariën

10 januari 2019

08u32 0 Blankenberge De brandweer van Blankenberge is woensdagnacht omstreeks middernacht uitgerukt voor een brand op de Zeedijk.

De bewoners op de eerste verdiepingen van een appartement werden gewekt door een enorme knal. Die bleek afkomstig uit het appartement op het gelijkvloers. Omdat niemand aanwezig was in het getroffen appartement, verwittigden de bewoners van de eerste verdieping de hulpdiensten. Eens de brandweer was aangekomen, merkten ze een witte rook op die zich in de flat had verspreid. De rook bleek uiteindelijk stoom te zijn en was afkomstig van de boiler in de keuken. Het overdrukventiel van de boiler had het begeven, waardoor een hoeveelheid stoom vrij kwam. Van brand was gelukkig geen sprake. Na 45 minuten was alles onder controle en konden de bewoners opnieuw naar hun appartement. Niemand raakte gewond.