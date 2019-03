De Zeester gaat met hoofdprijs carnaval lopen Bart Huysentruyt

04 maart 2019

08u24 0 Blankenberge Carnavalsgroep De Zeester heeft volgens de jury de mooiste praalwagen van de stoet van 2019 gemaakt.

Zij focusten zich op de vaudeville rond de mug-wagen van AZ Zeno. Afgelopen zomer raakte duidelijk dat Blankenberge geen mug-wagen meer zou hebben. De ambulance moest voortaan vanuit Knokke, Brugge of zelfs Oostende komen. ‘Wadde men wieder gin mugge in uus steedje’ was de duidelijke verontwaardiging van De Zeester. De tweede plaats was voor Splenterbomme met de wagen ‘Z’en der e soepe van gemakt’. Deze vereniging ging wel met de persprijs lopen. De Moashpotten vervolledigen het podium met hun ludieke kritiek op het carnavalsleven in Blankenberge.