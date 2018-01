De Klerck (Open Vld) kopman voor provincie 22 januari 2018

Patrick De Klerck (52), de voormalige burgemeester van Blankenberge, trekt in oktober de lijst voor de provincieraadsverkiezingen bij Open Vld in onze provincie. Hij werd door de leden van de partij verkozen boven Elke Carette uit Torhout. Op de lijst staan zeker ook nog Hugo De Plecker (Knokke-Heist) en Mercedes Van Volcem (Brugge). Patrick De Klerck, die nu nog schepen is in Blankenberge, was al eerder meer dan tien jaar provincieraadslid en kent dus het reilen en zeilen van de provincie door en door. Bij de vorige provincieraadsverkieznigen haalde hij 3.350 voorkeursstemmen. Hij heeft een licentiaat in de economische geografie en een licentiaat in de stedenbouw/ruimtelijke ordening op zak, en was verbonden aan de Universiteit Gent, werkte in de Kamer van Koophandel, bij de Vlaamse overheid en was twee legislaturen adviseur op het kabinet van Vlaams Minister van Economie en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. (BHT)