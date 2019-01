Daphné Dumery "We gaan een nieuwe wind door de stad laten waaien" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Mathias Mariën

10u00 0 Blankenberge "Mijn job opgeven voor een politieke carrière? Neen, dat doe ik absoluut niet. Al kan Blankenberge uiteraard wel op mijn volledige inzet rekenen." Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) blijft dan wel advocate, ze kijkt vol vertrouwen naar de komende zes jaar. Met een volledig nieuwe ploeg wil ze bovendien een andere koers varen dan haar voorgangers.

Daphné Dumery was tot eind december nog schepen van onder andere Economie, Jeugd en Carnaval, maar is sinds gisteren de nieuwe burgemeester van Blankenberge. Ze is voortaan verantwoordelijk voor politie, brandweer en strandreddingsdienst. Een hele verantwoordelijkheid waar ze vol enthousiasme is aan begonnen. "De reacties op straat zijn gelukkig positief", glimlacht Dumery. "Sinds 14 oktober voel ik wel dat mijn leven op dat vlak sterk veranderd is. Ik draag een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig staat er een sterke ploeg klaar om de komende zes jaar Blankenberge te besturen."

Andere koers

Dumery zegt het allemaal met enthousiasme. Een glimlach is nooit veraf als ze over 'haar' Blankenberge vertelt. "De twintigduizend inwoners kunnen op mijn volledige inzet rekenen."

Nochtans wacht de nieuwe burgemeester een zware taak. Het schepencollege is volledig veranderd en de coalitie wil bovendien een andere koers varen dan de voorbije jaren. "Het is een nieuw bestuur. Makkelijk is dat niet. Toch willen we onze eigen accenten doordrukken. De aandacht zal meer op de Blankenbergenaar zelf liggen. Meer focus op de mens, minder op grote bouwprojecten", verzekert Dumery.

Schepencollege

Schrik voor de kritische blik van oppositiepartij Open Vld, die de voorbije zes jaar mee aan de macht was, heeft ze niet. "Onze ambities op sociaal en economisch niveau zijn groot. Het is belangrijk dat we de welvaart blijven verbeteren."

Daarvoor rekent ze op het nieuwe schepencollege. Annie De Pauw (sp.a) is de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (het vroegere OCMW) en wordt ook schepen van Sociale Zaken en Welzijn. De 'technische' bevoegdheden, zoals Ruimtelijke Ordening, Financiën, Wonen en Autonoom Gemeentebedrijf, zitten vooral bij eerste schepen Jurgen Content (sp.a). Hij neemt ook Natuur, Milieu en Landbouw voor zijn rekening. Tweede schepen Sandy Buysschaert (CD&V) wordt verantwoordelijk voor de mobiliteit. Openbare Werken, Mobiliteit, Parkeerbeleid worden gecombineerd met Openbare Domeinen, Afvalbeheer en Netheid van de stad.

Voormalig stadsjournalist Alfons Monte (N-VA) krijgt het domein Cultuur. Hij is ook bevoegd voor Toerisme, Evenementen en Communicatie. Nadia Cloetens (N-VA) is schepen van Sport, Jeugd en Speelpleinwerking. Tot slot is vijfde schepen Benny Herpoel (N-VA), die zopas 't Colisée verkocht, bevoegd voor Middenstand, Lokale Economie, Markten, Carnaval en Halloween. Dumery heeft lovende woorden voor het college. "De voorbije weken hebben we elkaar beter leren kennen en persoonlijk voelt het goed. Er is een klik en de neuzen staan allemaal in dezelfde richting. Iedereen is klaar om een nieuwe wind door Blankenberge te laten waaien.

Job

Wat de nieuwe burgemeester niet wil doen, is haar job als advocate opgeven. "Waarom zou ik dat doen? Het is mijn passie. Als schepen kon ik het perfect combineren en ook nu zie ik geen probleem. Mijn job opgeven voor de politiek zou niet verstandig zijn. Ik wil niet afhankelijk zijn van een politieke carrière. Dus ja, de mensen zullen me nog vaak in de rechtbank zien", verzekert Dumery. Of ze ook actief blijft als parlementslid in Brussel is minder zeker. "Ik voel nu al dat mijn parlementair werk onder druk staat. De komende weken zal ik daar een definitieve beslissing over nemen. Als ik keuzes moet maken, zal het in die richting te zoeken zijn."

Gezin

Dat laatste zou automatisch betekenen dat Dumery meer dan ooit in het Blankenbergse straatbeeld te zien zal zijn. "De gevolgen voor mijn gezin? Als burgemeester zullen ze met net meer zien dan vroeger. Eindelijk zal ik op een deftig uur kunnen koken voor mijn dochter. Op familiaal vlak ga ik er dus op vooruit", besluit Daphné Dumery met de glimlach.