Dancinguitbater Jan Noé (51) overleden 17 mei 2018

In Blankenberge is voormalig dancinguitbater Jan Noé onverwacht overleden. Hij is pas 51 jaar geworden. Jan Noé was, samen met zijn vrouw Natasja Hautequest, al enkele jaren het vertrouwde gezicht van danscafé De Metro in Blankenberge. Jan werkte lang voor Defensie en was afkomstig uit Vissenaken. Vorig jaar nog leefde het koppel in onzekerheid nadat plots bleek dat een andere koper zes jaar eerder hun huis had gekocht. Toen dachten Natasja en Jan nog dat ze hun woning moesten verlaten, al bleek dat toen gelukkig niet het geval. (BHT)