Dakloze Pool die bekendheid verwierf in Blankenberge, samen met hond terug naar thuisland door agressief gedrag Mathias Mariën

02 april 2019

17u06 0 Blankenberge De dakloze Pool die de voorbije jaren geregeld opdook in Blankenberge, zit opnieuw in zijn thuisland. De Dienst Vreemdelingenzaken nam die beslissing, nadat hij zich verscheidene keren agressief had gedragen tegen andere mensen.

Damian Dychtanowicz was in de zomer van 2016 samen met zijn hondje ongewild de hoofdrolspeler in de discussie over de menswaardigheid van het omstreden bedelverbod in Blankenberge. De Pool werd destijds dagelijks opgepakt in de Kerkstraat, omdat hij stond te bedelen. Hij verbleef telkens enkele uurtjes in de cel, om na zijn vrijlating doodleuk terug te keren naar dezelfde plaats. Na verloop van tijd werd het een kat-en-muisspelletje.

In de periodes erna, ook dit jaar nog, bleef Damian Dychtanowicz geregeld opduiken in Blankenberge. De dakloze gedroeg zich evenwel meermaals agressief tegen andere mensen. Ook medewerkers van de sociale dienst kregen af te rekenen met de agressieve kant van Dychtanowicz. Daarop werd de Dienst Vreemdelingenzaken ingelicht, die het nodige deed. De man en zijn hond zijn nu terug in Polen.