Dak Kringloopwinkel weggeblazen 19 januari 2018

02u35 0 Blankenberge Van de Kringloopwinkel in Blankenberge is een deel van het dak weggeblazen.

Op dat moment was een tiental mensen aanwezig. De hulpdiensten ontruimden het gebouw. Gewonden vielen er niet, ook al omdat er niemand op straat liep toen het dak het begaf. "We hebben wel meteen beslist om de Ambachtstraat de hele dag af te sluiten. We wilden geen enkele risico nemen in afwachting van verstevigingswerken", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Even verderop werd het tramverkeer op hetzelfde moment korte tijd stilgelegd. Langs de De Smet de Naeyerlaan dreigde een venster van een flat op de rijbaan te vallen. De brandweer had de situatie relatief snel onder controle. In totaal kreeg de politie van Blankenberge een dertigtal meldingen van stormschade binnen. Verscheidene straten moesten afgesloten worden door rondvliegende brokstukken. (MMB)