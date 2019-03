Daar komt de zon, daar zijn de strandbars: baigneurs haasten zich om eerste genieters te ontvangen Mathias Mariën

29 maart 2019

07u46 4 Blankenberge Op de stranden van Knokke-Heist en Blankenberge zijn de badkarhouders bezig met een race tegen de tijd om hun strandbar zo snel mogelijk klaar te krijgen. Het merendeel hoopt dit weekend al de eerste klanten te ontvangen.

Weg met het cliché dat uitbaters van een strandbar enkel tijdens de drukke zomermaanden werken. We zijn eind maart en de baigneurs zijn al weken - zelf maanden - bezig met de voorbereidingen op het nieuwe badseizoen. Tijdens de wintermaanden vertaalt zich dat in onderhoud- en herstellingswerken, nieuwe materialen aankopen, kussens wassen en ga zo maar door. Sinds 15 maart zijn ze effectief aan de slag op het strand met de opbouw van de bars. Ondertussen krijgen de meeste stranduitbating al concreet vorm. Kan moeilijk anders, aangezien het merendeel zaterdag al een eerste keer hoopt te openen met het aangekondigde mooie weer. Al zijn er ook bij die nóg sneller waren. Zo was Michele Vermeulen donderdag nog een hele dag in de weer om haar ‘Michele’s Sunset’ in Blankenberge tiptop in orde te krijgen, maar opende zij vorige week al even de deuren. Ook even verderop bij Bamboo Beach ontvingen ze vorig weekend al de eerste gasten. Keuze is er alvast genoeg: in Blankenberge zijn er 13 stranduitbatingen, in Knokke-heist meer dan 20. Pas begin oktober zullen de bars opnieuw hun deuren sluiten.