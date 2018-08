Crash pompwagen heeft geen gevolgen voor interventies 07 augustus 2018

Het zware ongeval van zondagmiddag in Blankenberge waarbij een pompwagen vernield raakte, zal geen gevolgen hebben voor het afhandelen van interventies in de badstad en omgeving.





Doordat de brandweer sinds enige tijd met een zonesysteem werkt, kan het verlies perfect opgevangen worden. Ondertussen is nog steeds niet duidelijk wat er zondagmiddag precies verkeerd liep. Het parket van Brugge onderzoekt nu of het gaat om een menselijke fout of een technisch defect. De chauffeur was na het ongeval alvast zeer zwaar onder de indruk. Bij de crash raakten negen wagens zwaar beschadigd, maar raakte niemand gewond. (MMB)