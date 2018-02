Confetti vat vuur 26 februari 2018

02u44 0

De brandweer van Blankenberge is zaterdag rond 10 uur moeten uitrukken voor een brand in de Langestraat. In de kelderverluchting van het pand was tijdens carnaval heel wat confetti terechtgekomen. Door een weggegooide sigaret vatte de confetti vuur. Dat veroorzaakte hevige rookontwikkeling in de straat. De brandweer kon de confetti snel blussen en voerde daarna nog een grondige controle van de gebouwen uit. Tijdens de bluswerken werd de Langestraat even afgesloten. (MMB)