Cocktail met koffie moet goud opleveren BARMAN 'L APEREAU ALS ENIGE BELG NAAR 'WK HAVANA CLUB' IN CUBA MATHIAS MARIËN

03 mei 2018

02u41 1 Blankenberge Barman Jeroen Van Hecke (37) doet eind deze maand een gooi naar de prestigieuze titel 'Wereldkampioen Havana Club' in Cuba. De gepassioneerde bartender is één van de gezichten van bar l'Apereau in Blankenberge. Hij is de enige Belgische deelnemer tussen veertig andere nationaliteiten.

Moeten er nog cocktails zijn? In het leven van Jeroen Van Hecke is het antwoord alvast volmondig 'ja'. De bartender is al dertien jaar lang gepassioneerd door cocktails en is dagelijks in de weer om nieuwe creaties te shaken. Zijn selectie voor het 'wereldkampioenschap Havana Club' is voor Jeroen de bekroning van jarenlang werk. "Natuurlijk is dit een hele eer. De wedstrijd is één van de belangrijkste ter wereld voor barmannen. Het doet me zeker iets om te mogen deelnemen", glundert Van Hecke. "Toen ze me een tijdje terug vroegen om deel te nemen aan de Belgische preselecties, waagde ik mijn kans. 'Je weet nooit', ging door mijn hoofd. En kijk, het heeft geloond. Eind deze maand zit ik op het vliegtuig voor het wereldkampioenschap." De wedstrijd wordt georganiseerd door het wereldberoemde merk 'Havana'. De basis van de wedstrijd is alvast simpel: zowel theoretisch als in de praktijk zullen de deelnemers worden getest op hun kennis van rum. Alles samen beslaat de competitie vier dagen met diverse proeven. "Eén van de onderdelen is om op een marktje producten te vergaren die perfect samen gaan in een cocktail op basis van Havana-rum", legt Jeroen Van Hecke uit. Al blijft hét hoogtepunt de voorstelling van de zelfgekozen creatie. Daarvoor koos Jeroen voor 'café del cantinero', een eigen interpretatie van de bekende 'negroni'. De basis van de cocktail? Havana 7 (bruine rum), amaro (Italiaanse bitter), witte campari en ... koffie. "De cocktail wordt na het shaken heel snel en kort door een koffiefilter geduwd. Dat geeft een zeer subtiele koffiesmaak. Ik hoop dat mijn recept aanslaat. Het is toch een wedstrijd met internationaal aanzien. Er vaardigen veertig landen een kandidaat af. Een ongelofelijk aantal. Ik wil héél graag winnen. Zo competitief ben ik wel", lacht Jeroen.





Vakantie

In het dagelijkse leven is Van Hecke al geruime tijd één van de gezichten van bar l'Apereau in Blankenberge. De komende weken zal de 'café del cantinero', daar nog vaak over de toonbank gaan. Eind mei staat het vertrek richting Havana gepland. "Na de vier wedstrijddagen mag ik nog enkele dagen genieten van de rust. In het beste geval kan ik dat doen met een wereldtitel op zak. Het zou internationaal alvast heel wat deuren openen", besluit Jeroen Van Hecke.