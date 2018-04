Cel voor verkrachting dochtertje (6) 25 april 2018

Een 38-jarige man uit Blankenberge is veroordeeld tot vier jaar voor de verkrachting van zijn dochtertje. De feiten startten in juni 2013 toen F.V. in een caravan woonde in Wenduine. De man zag zijn toen 6-jarige dochter om de twee weekends en verplichtte haar 1,5 jaar lang tot seksuele handelingen. Het misbruik kwam pas in het voorjaar van 2015 aan het licht. (MMB)