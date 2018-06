CD&V dient bezwaar in tegen plannen ecogolf 12 juni 2018

CD&V heeft een bezwaar ingediend tegen de plannen voor de nieuwe ecogolf in Blankenberge. "Met wat er nu voorligt, kunnen wij niet akkoord gaan en we zullen alles in het werk stellen om deze plannen bij te sturen", zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert. Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de realisatie van het nieuwe golfterrein aan de oostzijde van Blankenberge. "Wij gaan voluit voor een kinderboerderij op deze locatie. Daarvoor moet het aantal geplande woningen verminderd worden."





Naast een golfterrein is het immers de bedoeling om ook 400 huizen neer te zetten. "De enige reden die wij zien waarom het aantal wooneenheden naar boven werd bijgesteld, is omdat ze nodig zijn om het project financieel haalbaar te maken", stelt Buysschaert. (BHT)