Carnavalsfeer tot in de cafés 10 februari 2018

Groot feest in Blankenberge en Heist dit weekend, want daar vinden de twee belangrijkste carnavalsstoeten van de regio op zondag plaats. In Blankenberge stijgt de koorts zienderogen. Naar goede traditie doen tal van handelaars een extra inspanning om tijdens carnaval hun zaak te versieren, zeker als ze beroep kunnen doen op het schildertalent van de Blankenbergse cartoonist Urbain Van Cleven (73). In Brasserie Les Vedettes in De Smet de Naeyerlaan is het thema 'Alice in Wonderland', waarbij de leden van het stadsbestuur en de voorzitter van de gemeenteraad de hoofdrolspelers zijn. Er is ook al een rel ontstaan. Zo heeft schepen van Carnaval Daphné Dumery (N-VA) de groep De Tirolertjes uitgesloten van deelname aan de stoet zondag. Hun kostuums konden vooraf niet bezichtigd worden. "En dat is nochtans nodig om de kwaliteit van onze stoet te bewaken", zegt Dumery. "Ik kan hierbij geen risico nemen. De groep was de voorbije weken ook niet te bereiken." (BHT)