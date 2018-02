Cannabisdealende 'Joske Vermeulen' krijgt werkstraf van 250 uur 16 februari 2018

02u34 0 Blankenberge 'Joske Vermeulen' uit Blankenberge werd gisteren veroordeeld tot een zware werkstraf van 250 uren omdat hij een cannabishandel had opgezet.

Het gaat uiteraard niet om het bekende alter ego van wijlen Gaston Berghmans, maar om een 24-jarige man uit Blankenberge. Die had op Facebook een account aangemaakt onder die naam specifiek bedoeld om zijn cannabishandel te kunnen regelen. De man bracht zo enkele kilo's cannabis aan de man, ook aan minderjarigen bij de schoolpoort. Uiteindelijk was het zijn eigen stiefzus die hem verlinkte.





Na een ruzie belde zij de politie om te zeggen dat er heel wat drugs in zijn kamer te vinden waren. De politie deed een huiszoeking, ontdekte de computer met de naam 'Joske Vermeulen' en had zo weinig moeite om gans zijn drugsverkoop in kaart te brengen.





De man werd nu veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur, 8.000 euro geldboete waarvan negen tienden met uitstel en een verbeurdverklaring van 7.500 euro. (JHM)