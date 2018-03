Camera aan het station 22 maart 2018

02u45 0

Er komt een zogenaamde flexibele camera aan de fietsenstalling in het station van Blankenberge. Dat nieuws is door de NMBS bevestigd aan CD&V Blankenberge.





De oppositiepartij had die vraag rechtstreeks gericht aan de spoormaatschappij. "ln afwachting van de plaatsing van camera's heeft NMBS samen met de preventiedienst van de stad getracht om de fietsdiefstallen op preventief niveau aan te pakken door de organisatie van een actie aan het station in september 2017", klinkt het in een officieel antwoord. "Tijdens deze preventieactie kregen de reizigers de kans om hun fiets te laten graveren en kregen zij tips mee om hun fiets beter beveiligd achter te laten. Deze actie zal in april herhaald worden. Sinds eind vorig jaar beschikt de NMBS over een aantal dynamische camera's die flexibel inzetbaar zijn. In afwachting van definitieve technologische maatregelen, gepland in mei, kunnen wij tijdelijk een dynamische camera plaatsen. De beelden hiervan worden door de Corporate Security Service van NMBS beheerd." (BHT)