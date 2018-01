Cafébazin mag Atlantis blijven uitbaten 02u42 0

De uitbaatster van café Atlantis in Blankenberge heeft 6 maanden cel gekregen voor sociale inbreuken. S.B. (54) ontsnapte wel aan een exploitatieverbod van 6 maanden. Op zaterdagavond 11 februari voerde de RSZ even na 19 uur een controle uit in het café. Eén man stond achter de toog drankjes klaar te maken en vluchtte weg naar de privévertrekken boven het café bij het zien van de inspecteurs. In de keuken troffen zij een tweede man aan die biefstukken aan het bakken was.





Beide mannen waren niet aangemeld bij de RSZ en stonden bovendien bekend als arbeidsongeschikt. B. werd in het verleden al twee keer eerder veroordeeld voor sociale inbreuken en daarnaast ook voor oplichting, dronkenschap en inbreuken tegen het rookverbod. Haar strafblad was voor het arbeidsauditoraat reden genoeg om een exploitatieverbod van 6 maanden te vorderen. Het verbod werd door de rechter afgewezen. B. kreeg wel nog een fikse geldboete van 9.600 euro opgelegd. (SDVO)