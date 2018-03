Café-uitbater krijgt 96.000 euro boete voor zwartwerk 29 maart 2018

De zaakvoerder van het Reef Café op de Zeedijk in Blankenberge heeft 96.000 euro boete gekregen voor zwartwerk.





Van die boete moet Sven V. (49) 24.000 euro effectief betalen. Bij twee controles in zijn zaak werden in totaal 20 werknemers aangetroffen die niet aangemeld waren in het dimona-systeem van de RSZ. Achter de toog werd bij de eerste controle in 2016 een agenda met werkuren aangetroffen", sprak de arbeidsauditeur. "Op basis van die gegevens ontdekten we dat 17 werknemers in het zwart werkten. Achteraf werd de situatie voor 17.600 euro geregulariseerd." Bij een tweede controle op 28 mei vorig jaar werden evenwel nog eens drie zwartwerkers geklist. Volgens V. werkte hij toen al met een witte kassa en gebeurde alles buiten z'n wil om. Omdat hij zich na de controles in regel stelde, moet V. slechts een deel van de boete effectief betalen. (SDVO)