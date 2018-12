Café Mansarde krijgt na 11 jaar nieuw kleurtje Bart Huysentruyt

04 december 2018

Het interieur van het populaire café De Mansarde op de Grote Markt in Blankenberge is vernieuwd. Een nieuw likje verf en een ander kleurtje voor het interieur zijn de grootste nieuwigheden, maar uitbater Mario Barremaecker koos ook voor nieuwe lampen en houten latjes tegen de muur. “Het café bestaat in mei volgend jaar twaalf jaar en was aan wat nieuws toe", vindt hij. Om alle werken uit te voeren, moest de zaak anderhalve week de deuren sluiten. “De klanten reageren heel positief. Ze vinden het geslaagd. Ik ben er ook wel trots op." Vrijdag en zaterdag is er een kleine heropening met een drankje en een hapje. Iedereen is welkom. De Mansarde is elke dag open vanaf 16 uur tot minstens middernacht. Op marktdagen is de zaak ook ‘s ochtends open. De wekelijkse sluitingsdag is woensdag.