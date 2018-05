Buurtbewoners Aldi houden petitie voor tramhalte 23 mei 2018

02u42 1 Blankenberge Buurtbewoners van supermarktketen Aldi nabij de Koninklijke Baan in Blankenberge willen dat er snel een tramhalte komt tussen de Blankenbergse Vaart en de Jameslaan. Ze plannen een petitie. De Lijn denkt na over het voorstel.

"De nieuwe halte voor de kusttram zou de bereikbaarheid aanzienlijk verbeteren voor de bewoners van de aanpalende straten in de wijk", vindt Erik De Corte.





"Het zou voornamelijk interessant zijn voor de vele bewoners van die buurt, niet zozeer voor de handelszaken zelf. Al kunnen die ook wel profiteren van zo'n extra halte. Op zomerse dagen komen er tot 10.000 bezoekers per dag naar Aldi. Tegelijk worden het Bevrijdingsplein en de Wenduinsesteenweg beter bereikbaar."





Markt

Erik De Corte verwijst bovendien naar een gelijkaardige actie van de seniorenraad, die dezelfde verzuchting heeft. "Het is een veelbesproken onderwerp in de buurt. De afstand tussen de tramhaltes Markt en Haerendycke bedraagt 1,4 kilometer, dus meer dan de standaardafstand van 650 meter die blijkbaar gehanteerd wordt door De Lijn. De afstand zal wellicht groter worden, omdat het plan bestaat om de tramhalte effectief naar de Markt te verplaatsen", zegt Erik De Corte.





In overweging

De buurtbewoners plannen nu een petitie en zullen die afgeven aan vervoersmaatschappij De Lijn. Daar is nog geen beslissing genomen, klinkt het. "We nemen het voorstel wel in overweging." (BHT)