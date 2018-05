Burgemeester: "Mug was voorbije dagen wél telkens op tijd" 08 mei 2018

Het stadsbestuur van Blankenberge reageert op de geruchten die de voorbije dagen op sociale media waren ontstaan over de mug.

Zo werd beweerd dat de dringende hulp in sommige gevallen te laat kwam, doordat de mug nu van Knokke, Brugge of Oostende moet komen. "Voor de duidelijkheid: de afgelopen weken is geen enkele interventie anders uitgedraaid door het tijdelijk ontbreken van de mug in Blankenberge", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). Daarbij dankt hij vooral de inzet van de plaatselijke ambulanciers die zo goed mogelijk de eerste zorgen blijven toedienen in afwachting van een mug. "Door die extra inspanningen van de ambulanciers kunnen we dus gerust zijn: iedere burger in Blankenberge is veilig en dit heeft geen gevolgen voor de interventies", is de burgemeester duidelijk. "De gesprekken over de toekomst van de spoedafdeling en de mug/PIT of PIT+ werden de voorbije weken op meerdere niveaus gevoerd. De goodwill is bij alle partijen aanwezig om een constructieve oplossing te vinden voor de dringende hulpverlening in Blankenberge en deze mag ook snel verwacht worden. Samen met AZ Zeno en de brandweerzone wordt hier eerstdaags gezamenlijk over gecommuniceerd", aldus De Clerck.





De mug staat al sinds eind maart stil in de garage van het ziekenhuis in Blankenberge. Oorzaak is dat het ziekenhuis niet meer voldoet aan de wettelijke eisen na de fusie met het AZ Zeno in Knokke. Het stadsbestuur is sindsdien volop in de weer een oplossing uit te werken. Zeker met het drukke zomerseizoen voor de deur is dat noodzakelijk. (MMB)