Burgemeester houdt politiek voor bekeken 21 november 2018

Burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) stopt eind dit jaar met politiek. De Clerck was 24 jaar in de Blankenbergse politiek actief, waarvan de laatste anderhalf jaar als burgemeester. Daarvoor was hij meer dan tien jaar OCMW-voorzitter. De beslissing heeft alles te maken met de positie van zijn partij. Open Vld is in Blankenberge in de toekomst immers veroordeeld tot de oppositie, nadat N-VA, sp.a en CD&V besloten om een nieuw stadsbestuur te vormen. De Clerck had als lijsttrekker nochtans meer dan voldoende stemmen om nog als gemeenteraadslid te zetelen. "Maar ik wil kansen geven aan de jongere generatie", zegt hij. "Daarom neem ik geen mandaat op in de gemeenteraad, politieraad of het bijzonder comité van de sociale dienst." De Clerck blijft wel lid van het lokale partijbestuur. "Ik wil de jeugd coachen en klaarstomen voor 2024." De Clerck heeft, samen met zijn echtgenote Kathleen, nog een cateringbedrijf. "Daar steek ik de komende jaren weer meer energie in. Bovendien wil ik meer tijd met mijn echtgenote doorbrengen." (BHT)