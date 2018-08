Burgemeester Blankenberge bestudeert camera's Knokke-Heist 08 augustus 2018

02u41 0

Burgemeester van Blankenberge Ivan De Clerck (Open Vld) heeft gisteren samen met de korpschef van de politiezone een bezoekje gebracht aan de collega's van Damme/Knokke-Heist om kennis te maken met hun camerabewaking. Knokke-Heist investeerde onlangs in nieuwe camera's en kan zo onder andere de volleduge Zeedijk coveren. Ook het centrum wordt steeds meer bewaakt met camera's. We zijn bezig aan een studie om te bekijken waar er extra camera's kunnen geplaatst worden op ons grondgebied. Daarvoor is het bezoek aan onze collega's zeer nuttig", liet burgemeester De Clerck eerder noteren in deze krant. De werking en het systeem waarmee ze gisteren kennis maakten, zal worden meegenomen in de ontwikkeling van een efficiënt camerabeleid in Blankenberge. (MMB)