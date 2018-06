Buren vragen verzegeling Pand18, café sinds zaterdag dicht 15 juni 2018

02u56 0 Blankenberge De bovenburen van Pand18 op de Grote Markt hebben gisteren in het hof van beroep de verzegeling van het café gevraagd. Intussen hebben zaakvoerders Linda Doms en Adrien Vandekerkhove Pand18 zaterdag al definitief gesloten.

De zaak rond Pand18 sleept al jaren aan en draait om (vermeend) geluidsoverlast. Linda Doms en Adrien Vandekerkhove lieten al werken uitvoeren, maar volgens de buren voldoen die niet aan de eisen van de rechter, die eerder al oordeelde dat het café aanpassingen moest doorvoeren. Ondertussen vroegen de buren in het Gentse hof van beroep de verzegeling van Pand18. "Een spontane sluiting van het café zal immers nooit gebeuren", klinkt hun motivatie. Door de aanhoudende rechtszaak besloten Linda en Adrien zaterdag wel al de deuren van hun café definitief te sluiten. Jan Ghyssels, die de belangen van Pand18 verdedigt, reageert vol onbegrip. "Dit is een menselijk drama. Mijn cliënten hebben geen enkele uitweg. Door hun sluiting hebben ze geen inkomsten. En dit terwijl er grote dwangsommen boven hun hoofd hangen (de buren eisen 211.000 euro, red.)", aldus Ghyssels, die zelf verdere stappen onderneemt. "Ik heb een strafklacht ingediend tegen de eerste deskundige in de zaak, omdat in zijn verslag onwaarheden staan. Ik hoop met die piste te onderzoeken of we naar Cassatie kunnen stappen." (MMB/DJG)