Brokstukken vallen naar beneden 06 april 2018

02u45 0

De brandweer is gisterochtend even voor 9 uur moeten uitrukken nadat er een melding was binnengekomen van vallende brokstukken op de hoek van de Kerkstraat en Steenstraat. Eenmaal ter plaatse bleek dat een stuk van de gevel boven een brillenwinkel was losgekomen. De schade viel op het eerste gezicht nog mee. Na een grondige controle bleek alles veilig. De brandweer kon dan ook snel terug naar de kazerne. Er raakte niemand gewond door de vallende brokstukken. Ook de winkel kon gewoon openblijven.





(MMB)