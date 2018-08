Brandweerwagen ramt 9 auto's POMPWAGEN MET 12.000 LITER WATER WAS OP WEG NAAR BRAND MATHIAS MARIËN

06 augustus 2018

02u33 0 Blankenberge Bij een zwaar ongeval met een brandweerwagen in Blankenberge zijn gisterenmiddag negen geparkeerde voertuigen zwaar beschadigd geraakt. Twee brandweerlieden liepen bij de crash lichte verwondingen op. De oorzaak van het ongeval wordt nog verder onderzocht.

De pompwagen van de Blankenbergse brandweer was gisterenmiddag even na 14 uur op weg naar Knokke waar op het Burgemeester Frans Desmidtplein een zware brand was ontstaan in een flatgebouw. De brandweerwagen met 12.000 liter water aan boord moest er bijstand verlenen, maar raakte onderweg betrokken bij een zwaar ongeval. Langs de A. Ruzettelaan ging de wagen aan het slingeren. Het zwaargewicht ramde negen geparkeerde voertuigen en kwam uiteindelijk op de zijkant terecht. De twee inzittenden konden heelhuids uit het wrak kruipen, maar zagen meteen dat de ravage enorm was.





"Bij het ongeval hebben negen geparkeerde voertuigen grote schade opgelopen", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. "Enkele wagen zijn bovendien volledig vernield. Het hoeft weinig uitleg dat de schade zéér groot is." Meteen na het ongeval besloot de politie de A. Ruzettelaan in beide richtingen af te sluiten voor het verkeer. Ondertussen kwamen de eigenaars van de getroffen voertuigen één voor één aan op de plaats van de crash. Zij konden enkel met lede ogen de enorme materiële schade vaststellen. Ook enkele buitenlandse toeristen deelden in de brokken en zullen hun uitstapje richting Blankenberge niet snel vergeten.





Rijbaan uren afgesloten

De rijbaan bleef uiteindelijk uren afgesloten. Over de oorzaak van het ongeval konden gisteren nog geen uitspraken gedaan worden. "Het parket zal de pompwagen in beslag laten nemen voor verder onderzoek. Daaruit zal moeten blijken of er eventueel sprake is van een technisch defect of iets anders", verduidelijkt Philip Denoyette. Tijdens de takelwerken moest het tramverkeer van en naar Blankenberge korte tijd stilgelegd worden.





De twee brandweerlieden die in het gekantelde voertuig zaten, mochten gisterenmiddag na controle al het ziekenhuis verlaten. "Vooral de chauffeur, die al heel wat ervaring kan voorleggen, heeft het emotioneel héél moeilijk", zegt brandweercommandant Marc De Langhe. "Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Gezien de ravage kon het slechter afgelopen zijn. We zullen het verder onderzoek afwachten om te kijken wat er verkeerd is gelopen." Het ongeval had uiteindelijk geen invloed op het afhandelen van de brand in Knokke. De materiële schade in het getroffen appartement was daar groot, maar er raakte niemand gewond.