Brandweer verstevigt balkon 06 april 2018

De brandweer van Blankenberge is gisterenmiddag moeten uitrukken voor enkele loshangende glazen wanden van een balkon aan een flatgebouw langs de Desaedeleerhelling.





Door de strakke wind bestond het gevaar dat de omheining naar beneden zou vallen. De brandweer nam dan ook geen enkel risico en deed een grondige controle. Waar nodig brachten ze enkele verstevigingen aan. De politie hield in de tussentijd omstanders op afstand. De situatie was snel onder controle. (MMB)