Brandweer rukt uit voor gasgeur 03 mei 2018

De brandweer van Blankenberge is gisterenmiddag even na 12 uur uitgerukt voor een melding van een gasgeur in de Steenstraat. De bewoner van een flat in een appartementsgebouw had de geur waargenomen en alarmeerde de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen bleek er van een algemeen lek geen sprake. De hinder bleef beperkt tot één appartement. Na een grondige controle bleek alles veilig. De andere bewoners van het flatgebouw bleven dus gespaard. Iedereen kon in zijn of haar appartement blijven. (MMB)