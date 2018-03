Brandweer rukt uit voor brokstukken 28 maart 2018

De brandweer van Blankenberge is gisterenmiddag even na 15 uur uitgerukt naar de Elisabethstraat nadat enkele brokstukken van de Sint-Rochuskerk vielen. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en deden de nodige controles. Gewonden vielen er niet door de vallende brokstukken. Na een inspectie bleek de situatie al snel onder controle. In het verleden gebeurde het al eens eerder dat brokstukken van de Sint-Rochuskerk vielen. De schade bleef evenwel steeds miniem. (MMB)