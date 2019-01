Brandweer haalt gewonde meeuw op Jelle Houwen

06 januari 2019

De brandweer van Blankenberge is zondagavond rond 18 uur naar het strand getrokken om een dier in nood te helpen. Deze keer ging het om een hulpeloze meeuw die al door enkele wandelaars gespot werd in de vooravond. De vogel lag ter hoogte van de Weststraattrap en kon niet meer op eigen kracht wegvliegen. De brandweer kwam de onfortuinlijke meeuw ophalen. Het dier werd in een kooi gestopt en meegenomen naar de brandweerkazerne. Van daar wordt het overgebracht naar het Vogelopvangcentrum.