Bouw bedrijvenzone Tinterweghe gestart 07 juli 2018

02u31 0

Aan de Brugse Steenweg, achter de showroom van Miele in Blankenberge, is de bouw van een nieuwe bedrijvenzone gestart. Er komen twee bedrijfsverzamelgebouwen met 33 units en twee kantoorruimtes. De bouwwerken duren tien maanden. De eerste bedrijven nemen er hun intrek tegen 2020. De naam van de bedrijvenzone, Tinterweghe, verwijst naar Tinters Hofstede, een hoeve die zich in deze buurt bevond. De nieuwe bedrijvenzone grenst aan de Uitkerkse Polder. Geïnteresseerde kopers kunnen zich melden via info@hxgn.be. (BHT)