Borden tonen je vrije parkeerplaats STAD INVESTEERT 200.000 EURO IN ELEKTRONISCH VERWIJSSYSTEEM BART HUYSENTRUYT

10 juli 2018

02u47 0 Blankenberge Gedaan met oeverloos zoeken naar een vrije parkeerplaats in Blankenberge. Sinds deze week is het elektronisch parkeerverwijssysteem in gebruik. De grote parkings van de stad worden langs drie invalswegen aangeduid met het aantal vrije plaatsen. "Toeristen zullen opgelucht ademhalen", denkt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld).

Wie in de zomer naar Blankenberge rijdt, vloekt zich wel eens te pletter. Zeker vanuit de richting Brugge kan je een tijdje in de file staan voor je eindelijk de stad bereikt. En als je er dan toch bent geraakt, zoek dan maar eens een vrije parkeerplaats. Niet toevallig vragen ze in Blankenberge om vooral het openbaar vervoer te gebruiken als je in de zomer naar het stand wil. Veel chauffeurs kiezen zelfs voor een parkeerplaats in Zeebrugge om dan de kusttram tot in Blankenberge te nemen.





"Nochtans moeten we zorgen dat onze mobiliteit ook op dat vlak verbetert", zegt burgemeester Ivan De Clerck. Via zowel dynamische als statische parkeerverwijzingen zullen de grote parkings in Blankenberge worden aangeduid bij het binnenrijden van de stad langs de drie grote invalswegen. Concreet gaat het om de zeven grote parkings: parking haven West rond de Spuikom, de parkings van de Barcadère in de Franchommelaan, de parking op het Havenplein, parking Pier/Sealife, het parkeergebouw Station, de Perse en de Grote Markt.





"Op de borden staat aangeduid hoeveel vrije plaatsen er nog zijn", zegt De Clerck (Open Vld). Wie nu bijvoorbeeld vanuit Brugge naar het strand wil rijden, zal ter hoogte van warenhuis Colruyt zo'n dynamisch bord terugvinden. Een kleine tip: de parking aan het station heeft met meer dan 700 plaatsen de meeste vrije plaatsen.





Minder overlast

Blankenberge wil zo evolueren naar een zogenaamde 'smart city'. "De komende jaren willen we ons systeem verder verfijnen met bijvoorbeeld sensoren. Zo kunnen we via speciale app-configuraties gps-impulsen geven aan de automobilisten die op zoek zijn naar de dichtstbij gelegen parking, zowel bij hun actuele positie als bij de locaties waar ze naar toe willen. Ook kunnen we metingen registreren om meer gegevens te verzamelen rond piekmomenten, gevolgen van evenementen, concrete noden of duurtijden. Het verwijssysteem zal ook het rondrijden van zoekende automobilisten verkorten zodat de overlast vermindert."





De totale investering kost ongeveer 200.000 euro, onderhouds-en werkingskosten die 25.000 euro bedragen, niet inbegrepen. "De voorbije dagen is het systeem uitgebreid getest. We geloven er erg in."