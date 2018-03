Bolte naar assisen voor dubbele moord 03 maart 2018

Moordenaar Oliver Bolte (42) uit Blankenberge zal voor assisen moeten verschijnen voor de moord op zijn moeder Renate Bolte (71) en zijn pillenleverancier Norbert Bocher (49). Dat werd gisteren in de raadkamer in Brugge beslist. Op 7 maart vorig jaar troffen mountainbikers het levenloze lichaam aan van Norbert Bocher langs een jaagpad in Zeebrugge. Even later werd de brandweer opgeroepen voor een zware brand in een appartement in de Koninginlaan in Blankenberge. Daar werd het verkoolde lichaam van Renate aangetroffen, die eerder nog messteken had gekregen. Oliver Bolte beweerde dat hij zijn moeder op haar vraag om het leven wilde brengen met pillen, maar de dosis onvoldoende bleek. Als wraakactie vermoordde hij de pillenleverancier en doodde hij alsnog zijn moeder, waarop hij de flat in brand stak. "De zaak wordt doorverwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling, die de zaak voor assisen zal brengen. De correctionalisering van moordzaken is immers nietig verklaard", reageert Koen Stubbe, de kersverse raadsman van Oliver Bolte. De verdachte nam een nieuwe advocaat onder de arm na een vertrouwensbreuk met zijn vorige advocate. (BBO)