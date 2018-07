Boek je zomerboeken in bib 24 juli 2018

Wie op reis vertrekt, of gewoon thuis vakantie neemt, kan in de Blankenbergse bibliotheek terecht voor een uitgebreid aanbod aan vakantielectuur. De bib biedt deze zomer opnieuw de service 'Boek je boek' aan. Via een aanvraagformulier kan je je favoriete lectuur bestellen. "De hele zomer tot 1 september krijgen lezers de kans om ons te laten weten welke boeken ze tijdens hun vakantie willen lezen. Wij stomen dan voor hen een zomerpakket op maat klaar", zegt bibliothecaris Lies Vandenbroele.





(BHT)