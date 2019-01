Bloemenzaak én tearoom in één: “We halen inspiratie in New York” Kevin Brassé (35) en Yonathan Daamen (19) openen opvallende nieuwe zaak Bart Huysentruyt

22 januari 2019

In het centrum van Blankenberge is met café Fleur een hippe tearoom én bloemenzaak geopend. Klanten kunnen er ontbijten, lunchen en bloemen kopen. Limburgers Kevin Brassé (35) en Yonathan Daamen (19) weken ervoor uit naar de badstad. “We willen een hotspot worden", zeggen ze.

Enerzijds een ruime bloemenzaak, anderzijds een hippe tearoom waar je ook kan lunchen en ontbijten: café Fleur is een opvallend buitenbeentje in de binnenstad. Het koppel Kevin Brassé en Yonathan Daamen week er zelfs speciaal voor uit: van Maasmechelen naar Blankenberge. “We kennen deze stad omdat we hier vaak op vakantie kwamen. Het leek ons een ideale plek om onze droom te realiseren”, zegt Yonathan, die zich over de tearoom ontfermt. Kevin Brassé heeft altijd een bloemen- en plantenzaak in Maasmechelen uitgebaat. Hij biedt in Blankenberge alle soorten bloemen aan: verse, gevriesdroogde en zelfs gewaxte soorten. De forever rose, een speciale roos, is de specialiteit van bloemist Kevin.

“We werden geïnspireerd door gelijkaardige zaken in New York, waar het concept populair is. Op zowat elke hoek van de straat vind je daar een tearoom, waar je ook een boeket bloemen kan kopen. We kozen bewust niet voor een grootstad. Hier ben je origineel.”

Het pand in de Vissersstraat was voordien een kledingzaak, maar stond al een tijdje leeg. “We hebben het pand drie maanden lang verbouwd tot wat het nu is. Het enthousiasme is sinds de opening opvallend groot. We ontvangen ook heel veel Blankenbergenaars. Ze hebben ons echt wel in de armen gesloten. Dat is een fijn gevoel.”

In café Fleur kan je, terwijl je wacht op een bloemetje, een koffie of thee drinken. Yonathan bekwaamde zich onder meer in het zetten van high tea. Maar je kan er ook lunchen of ontbijten, zonder daarbij de bloemenzaak te bezoeken of omgekeerd. “De klant is koning", vult Kevin aan. “We werken met verse producten. Alle gerechten en gebak worden huisgemaakt. Klanten kunnen aanschuiven aan een zestal tafels.”

Het koppel koos er bewust voor om in de kalme winterperiode te starten. Ze kijken evenwel uit naar de zomermaanden. “Nu zitten we echt nog in een opstartfase, al zijn de reacties heel positief. Maar we verlangen, net als veel andere mensen, al volop naar de lente en de zomer. Dan mag het hier elke dag volle bak zijn.” Naast een nieuwe zaak hebben Kevin en Yonathan overigens nog wat te vieren: het koppel trad zopas in het huwelijksbootje.